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Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 21 квітня

Попередня зустріч відбулася 15 березня по відеозв’язку.

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 21 квітня
Фото: EPA/UPG

Наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн" 21 квітня.

Про це заявили Військово-повітряні сили США в Європі, передає "Радіо Свобода".

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує очолити особисту зустріч Контактної групи з оборони України на військово-повітряній базі «Рамштайн», Німеччина, 21 квітня 2023 року", – йдеться в повідомленні.

У ВПС додають, що Остін знову запрошує міністрів оборони та військових високопосадовців світу обговорити "кризу, що триває в Україні, та різноманітні безпекові проблеми, з якими стикаються союзники та партнери США".

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Попередня зустріч відбулася 15 березня 2023 року по відеозв’язку. Тоді Олексій Резніков заявляв, що 10-й "Рамштайн" вселяє оптимізм.

А міністр оборони США Остін за підсумками зустрічі розповів про нові зобов’язання країн-учасниць зустрічі, а також про те, що країни знову підтвердили свою єдність у підтримці боротьби України за свободу.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що країни НАТО будуть змагатися за постачання зброї Україні. Він також упевнений, що рішення про надання Україні західних літаків буде ухвалене.

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