​Польща погоджується з потребою "рішучих кроків щодо України" на саміті НАТО, - Кулеба

Вільнюський саміт НАТО запланований на 11-12 липня цього року.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів розмову з польським колегою Збіґнєвом Рау.

Про це він повідомив у Twitter.

Кулеба подякував Польщі за підтримку України.

"Ми обговорили негайні та довготермінові потреби сил оборони України, які може забезпечити Польща. Ми обидва погоджуємося, що потрібні рішучі кроки щодо України на саміті НАТО у Вільнюсі", - зазначив він.

I spoke with @RauZbigniew to thank our Polish friends for all their support. We reviewed the immediate and long-term needs of Ukraine’s defence forces that can be covered by Poland. We both agree on the need for decisive steps regarding Ukraine at the NATO summit in Vilnius. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 11, 2023

Вільнюський саміт НАТО запланований на 11-12 липня цього року.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що успіхом липневого саміту НАТО у Вільнюсі стане продовження підтримки України у її війні з Російською Федерацією.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що мета євроспільноти - щоби імперіалістична політика Путіна провалилася і щоби Україна перемогла. Для цього необхідна допомога боєприпасами. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також вважає, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні.