Кулеба підтримав позицію міністра внутрішніх справ Німеччини, що російським атлетам потрібно відмовити у видачі віз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова міністра внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер про готовність країн, зокрема Німеччини, не видавати візи російським та білоруським спортсменам.

"Я схвалюю принципову позицію Ненсі Фезер з приводу необхідності недопуску російських та білоруських спортсменів. Якщо міжнародні спортивні чиновники не дотримуються своїх принципів, відповідальні уряди повинні втрутитися та відмовити у в'їзді спортсменам, які представляють війну та державну пропаганду", - написав Кулеба на своїй сторінці у Twitter.