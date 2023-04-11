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"Прометей" вигралв Латвійсько-естонську баскетбольну лігу

Відбувся фінал ЛЕБЛ.

"Прометей" вигралв Латвійсько-естонську баскетбольну лігу
"Прометей"
Фото: БК "Прометей"

Український клуб "Прометей" виграв головний трофей Латвійсько-естонської баскетбольної ліги (ЛЕБЛ), обігравши у фіналі латвійський клуб ВЕФ Рига - 77:62.

Пуерторіканський легіонер "Прометея" Джіан Клавелл названий MVP сезону-2022/23 ЛЕБЛ. Він зіграв 31 матч у ЛЕБЛ, набираючи в середньому 11,61 очка за матч, повідомляє sport.ua.

Загалом у 35 матчах (враховуючи плей-оф) українська команда здобула 33 перемоги, одразу на 6 успішних перемог випередивши естонський "Калев" та ВЕФ Рига. При цьому "червоно-білі" видали найтривалішу переможну серію сезону – 22 матчі.

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"Прометей" став найкращою командою ліги за більшістю статистичних показників. У нього була найрезультативніша атака (в середньому 93.74 очка за матч) та найкраща різниця очок. Український клуб встановив рекорд результативності сезону в одному матчі, набравши 117 очок у гостьовому поєдинку з "Кейлою".

Гравці команди здійснили найбільшу кількість підбирань (загальну, окремо у захисті та нападі), віддали бiльше всiї результативних передач, спільними зусиллями стали найефективнішою командою ЛЕБЛ. Крім того, у "Прометея" – найкращий середній показник кількості точних триочкових та штрафних кидків. Відсоток влучання з лінії штрафних у "Прометея" – також найвищий.

Всі призери ЛЕБЛ за історію:

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