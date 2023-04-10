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Завершився чемпіонат України з баскетболу серед чоловіків

"Будівельник" – чемпіон.

Завершився чемпіонат України з баскетболу серед чоловіків
"Будівельник"
Фото: fbu.ua

Підійшов до кінця баскетбольний сезон в Україні. В останньому матчі турніру БІПА обіграла "Дніпро" (82:78), але це не дозволило їм обійти суперника в боротьбі за срібні медалі, повідомляє isport.ua.

Чемпіоном України став київський "Будівельник", який практично без супротиву провів кампанію в Суперлізі.

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Турнірна таблиця:

  1. "Будівельник" - 31 перемога в 32 матчах
  2. "Дніпро" - 24
  3. "БІПА - 23
  4. "Київ-Баскет" - 22
  5. "Галичина" - 15
  6. "Говерла" - 10
  7. Черкаські Мавпи" - 9
  8. "Старий Луцьк" - 6
  9. "Запоріжжя" – 4.

Відмітимо, що "Будівельник" виграв чемпіонат України вперше з 2017 року.

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