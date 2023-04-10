Завершився чемпіонат України з баскетболу серед чоловіків

Підійшов до кінця баскетбольний сезон в Україні. В останньому матчі турніру БІПА обіграла "Дніпро" (82:78), але це не дозволило їм обійти суперника в боротьбі за срібні медалі, повідомляє isport.ua.
Чемпіоном України став київський "Будівельник", який практично без супротиву провів кампанію в Суперлізі.
Турнірна таблиця:
- "Будівельник" - 31 перемога в 32 матчах
- "Дніпро" - 24
- "БІПА - 23
- "Київ-Баскет" - 22
- "Галичина" - 15
- "Говерла" - 10
- Черкаські Мавпи" - 9
- "Старий Луцьк" - 6
- "Запоріжжя" – 4.
Відмітимо, що "Будівельник" виграв чемпіонат України вперше з 2017 року.