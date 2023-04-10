Завершився чемпіонат України з баскетболу серед чоловіків

Підійшов до кінця баскетбольний сезон в Україні. В останньому матчі турніру БІПА обіграла "Дніпро" (82:78), але це не дозволило їм обійти суперника в боротьбі за срібні медалі, повідомляє isport.ua.

Чемпіоном України став київський "Будівельник", який практично без супротиву провів кампанію в Суперлізі.

Турнірна таблиця:

"Будівельник" - 31 перемога в 32 матчах "Дніпро" - 24 "БІПА - 23 "Київ-Баскет" - 22 "Галичина" - 15 "Говерла" - 10 Черкаські Мавпи" - 9 "Старий Луцьк" - 6 "Запоріжжя" – 4.

Відмітимо, що "Будівельник" виграв чемпіонат України вперше з 2017 року.