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Гвоздик висловився про перехід у важку вагу

Ексчемпіон світу не відкидає такої можливості.

Гвоздик висловився про перехід у важку вагу
Олександр Гвоздик
Фото: badlefthook

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО) висловився про можливий перехід до наступної вагової категорії - першу важку вагу.

"Може, це колись і станеться. Однак, зараз я відчуваю, що мені комфортно бути у напівважкій вазі. Подивимося. Як я казав, коли закінчував кар'єру, ніколи не кажи ніколи. Так само я скажу і тобі: ніколи не говори ніколи.

Може, я і боксуватиму в крузерах. Подивимося. Але, зараз я ще не маю проблем з тим, щоб зробити 175 фунтів", - заявив Гвоздик у коментарі YouTube-каналу "Однією лівою".

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Нагадаємо, Гвоздик у першому бою після повернення в бокс за очками здолав мексиканця Жозуе Обандо.

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