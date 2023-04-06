Прем'єр-міністр Португалії – за кандидатуру України у спільній заявці на проведення ЧС-2030

Під час відкриття 47-го чергового Конгресу Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який напередодні відбувся у Лісабоні й на якому Александера Чеферіна було переобрано на посаду президента УЄФА, а президента УАФ Андрія Павелка - до складу виконавчого комітету організації, прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта виступив із вітальною промовою.

У ній державний високопосадовець, зокрема, приділив увагу темі заявки на проведення фінального турніру ЧС-2030, до якої, як відомо, торік долучилася Україна.

За словами Кошти, Україна ще може прийняти мундіаль спільно з Португалією, Іспанією та Марокко.

"Цей конгрес проходить у драматичні часи, коли триває війна в Європі. Ми сьогодні боїмося впливу цієї війни, ніхто її не очікував і не бажав. Ми повинні розуміти, що футбол і спорт у цілому не є знаряддям війни, а є інструментом миру й діалогу між людьми.

"Історія людства знає чудові приклади, коли через спорт — і в окремих випадках саме через футбол - ми могли досягати миру, толерантності й розуміння між людьми", - цетує Кошту пресслужба УАФ. Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

УЄФА та кожен із вас має фундаментальну роль у цьому бажанні піти дорогою досягнення єдиної можливої перемоги - перемоги миру. Це виклик, який повинен мобілізувати всіх.

Спортивні події, кількість людей, які їх переглядають, емоції, які вони відчувають, роблять спорт унікальною платформою з довготривалим впливом, який може використовуватися для досягнення таких цілей.

Як ви знаєте, у нас є амбіції прийняти чемпіонат світу 2030 року разом з Іспанією, Марокко та Україною. Це унікальна спільна заявка з обох боків Середземного моря, перший чемпіонат світу, який можуть прийняти два континенти - Європа та Африка.

Це найкращий потужний меседж, який ми можемо надіслати світу, Європі та Африці, — що завдяки футболу ми можемо рухатися вперед. Ми розраховуємо на вашу підтримку", - зазначив голова уряду Португалії.