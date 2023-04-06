Збірна України втратила чотири позиції в оновленому рейтингу ФІФА

ФІФА опублікувала перший рейтинг національних збірних цього року.

У ньому збірна Україна посідає 30 місце, втративши в порівнянні з минулим рейтингом, грудневим, чотири позиції.

Серед представників УЄФА "синьо-жовті" посідають 16-ту позицію.

Очолює світовий рейтинг чинний чемпіон світу збірна Аргентини.

Нагадаємо, національна команда під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня провела у 2023 році один офіційний матч – на старті кваліфікації Євро-2024 Україна програла у Лондоні Англії – 0:2.

Рейтинг ФІФА на 06.04.2023:

Аргентина – 1840,93 Франція – 1838,45 Бразилія – 1834,21 Бельгія – 1792,53 Англія – 1792,43 Нідерланди – 1731,23 Хорватія – 1730,02 Італія – 1713,66 Португалія – 1707,22 Іспанія – 1682,85

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