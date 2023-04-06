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Збірна України втратила чотири позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Українці невдало стартували у єврокампанії.

Збірна України втратила чотири позиції в оновленому рейтингу ФІФА
Фото: EPA/UPG

ФІФА опублікувала перший рейтинг національних збірних цього року.

У ньому збірна Україна посідає 30 місце, втративши в порівнянні з минулим рейтингом, грудневим, чотири позиції.

Серед представників УЄФА "синьо-жовті" посідають 16-ту позицію.

Очолює світовий рейтинг чинний чемпіон світу збірна Аргентини.

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Нагадаємо, національна команда під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня провела у 2023 році один офіційний матч – на старті кваліфікації Євро-2024 Україна програла у Лондоні Англії – 0:2.

Рейтинг ФІФА на 06.04.2023:

  1. Аргентина – 1840,93
  2. Франція – 1838,45
  3. Бразилія – 1834,21
  4. Бельгія – 1792,53
  5. Англія – 1792,43
  6. Нідерланди – 1731,23
  7. Хорватія – 1730,02
  8. Італія – 1713,66
  9. Португалія – 1707,22
  10. Іспанія – 1682,85

...

  • 30. Україна – 1530,04.
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