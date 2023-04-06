Збірна України втратила чотири позиції в оновленому рейтингу ФІФА

ФІФА опублікувала перший рейтинг національних збірних цього року.
У ньому збірна Україна посідає 30 місце, втративши в порівнянні з минулим рейтингом, грудневим, чотири позиції.
Серед представників УЄФА "синьо-жовті" посідають 16-ту позицію.
Очолює світовий рейтинг чинний чемпіон світу збірна Аргентини.
Нагадаємо, національна команда під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня провела у 2023 році один офіційний матч – на старті кваліфікації Євро-2024 Україна програла у Лондоні Англії – 0:2.
Рейтинг ФІФА на 06.04.2023:
- Аргентина – 1840,93
- Франція – 1838,45
- Бразилія – 1834,21
- Бельгія – 1792,53
- Англія – 1792,43
- Нідерланди – 1731,23
- Хорватія – 1730,02
- Італія – 1713,66
- Португалія – 1707,22
- Іспанія – 1682,85
...
- 30. Україна – 1530,04.