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Коуч "Борнмута" висловився про дебют Забарного

Ілля провів перший матч у кар'єрі в АПЛ.

Коуч "Борнмута" висловився про дебют Забарного
Ілля Забарний
Фото: ФК "Борнмут"

Напередодні клуб українця Іллі Забарного "Борнмут" не зміг нічого протиставити "Брайтону" у матчі перенесеного 7-го туру Англійської прем'єр-ліги (0:2).

Цікаво, що цей поєдинок став дебютним для Забарного в АПЛ.

Після матчу коуч "Борнмута" Гарі О'Нілл прокоментував дебют українця.

"Він зробив багато важкої роботи. Звичайно, це був довгий шлях до нього, бо він провів останній матч ще у грудні.

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Це не ідеальний варіант, коли центрбек змушений виходити так пізно через травму іншого гравця (ексфутболіст "Динамо" вийшов на поле на 85-й хвилині, - прим.LB.ua). Ми раді, що він з нами. Тепер ми можемо допомогти йому відновити рівень. На вихідних нас чекає великий матч (поєдинок із сусідом за турнірною таблицею - "Лестером", - прим. LB.ua), – заявив в інтерв'ю клубному каналу головний тренер Cherries.

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