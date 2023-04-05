Міжнародна федерація кінного спорту не зняла санкції з російських спортсменів

Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) не зніме санкції щодо російських та білоруських спортсменів, незважаючи на рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це заявив президент організації Інґмар Де Вос.

При цьому 59-річний бельгійський функціонер зазначив, що це рішення, яке йде врозріз із рекомендацією Виконкому МОК, прийняте через те, що нейтралітет наразі неможливо визначити чи оцінити належним чином.

"Рада FEI зібралася, щоб обговорити рекомендації МОК від 28 березня щодо повернення нейтральних спортсменів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань. Хоча МОК не ухвалив жодного рішення про участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році, Рада FEI вважає, що на цьому етапі нейтралітет не може бути визначений та оцінений належним чином.

Правління погодилося, що FEI не має необхідних інструментів для справедливої та об'єктивної оцінки умов участі для окремих нейтральних спортсменів та допоміжного персоналу, як це передбачено у рекомендаціях, висунутих МОК", - цитує Де Воса Inside the Games. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Тому всім російським та білоруським спортсменам, коням (!, - прим. LB.ua) та офіційним особам, як і раніше, заборонено брати участь у змаганнях FEI. Згідно з санкціями, накладеними МОК, жодні заходи FEI, організовані в Росії та Білорусі, не можуть бути внесені до календаря FEI на 2023 рік.

Будь-які офіційні курси, а також інші заходи FEI, заплановані на 2023 рік до РФ та РБ, були скасовані або перенесені, а всі проекти солідарності FEI у Росії та Білорусі залишаються замороженими.

Правління знову заявляє про свою повну підтримку народу України, який зазнав величезних страждань, і обіцяє продовжувати солідарність та підтримку українській кінній спільноті через Фонд солідарної допомоги [email protected], - зазначив президент федерації.