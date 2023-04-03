Рекомендації МОК – лише етап, який не визначає того, що ми робитимемо для Олімпіади, - міністр спорту Франції

Амелі Удеа-Кастера заявила, що голос президента країни також буде враховано.

Рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо допуску російських спортсменів до турнірів не визначають їхню участь у Іграх-2024, заявила міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера.

"Якщо міжнародні федерації вирішать на користь індивідуальної участі атлетів, це буде під суворим нейтралітетом, без гімну і російського прапора. Рекомендація – лише етап, який не визначає того, що ми робитимемо для Олімпійських ігор", - цитує міністра xsport.ua.

При цьому Удеа-Кастера зазначила, що останнє слово залишається за МОК, який визначає умови участі атлетів в Олімпіаді та Паралімпіаді.

"Водночас очевидно, що голос глави держави-організатора буде почутий", - резюмувала Удеа-Кастера.

Нагадаємо, президент МОК Томас Бах на виконкомі організації у Лозанні рекомендував допустити російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів, проте окреслив низку умов.