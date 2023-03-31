Україна бойкотуватиме змагання, де братимуть участь росіяни та білоруси

Українські спортсмени не братимуть участі у тих змаганнях, де будуть присутні спортсмени з Росії та Білорусі, повідомляє suspilne.media з посиланням на Міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчінова.

За інформацією джерела, Міністр молоді та спорту України, а також президент НОК України Вадим Гутцайт подав це протокольне рішення, яке було ухвалене урядом України.

Повідомляється, що це рішення поширюється на всі міжнародні змагання, включаючи відбіркові етапи Олімпіади 2024 року.

"На засіданні Уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях [на Олімпіаду-2024] тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної", - заявив Немчінов.