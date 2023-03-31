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Україна бойкотуватиме змагання, де братимуть участь росіяни та білоруси

Таке рішення ухвалив український уряд.

Україна бойкотуватиме змагання, де братимуть участь росіяни та білоруси
Фото: [email protected]

Українські спортсмени не братимуть участі у тих змаганнях, де будуть присутні спортсмени з Росії та Білорусі, повідомляє suspilne.media з посиланням на Міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчінова.

За інформацією джерела, Міністр молоді та спорту України, а також президент НОК України Вадим Гутцайт подав це протокольне рішення, яке було ухвалене урядом України.

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Повідомляється, що це рішення поширюється на всі міжнародні змагання, включаючи відбіркові етапи Олімпіади 2024 року.

"На засіданні Уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях [на Олімпіаду-2024] тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної", - заявив Немчінов.

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