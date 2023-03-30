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Марусяк встановив новий рекорд України зі стрибківх з трампліну

Євген відлетів на 211 метрів.

Марусяк встановив новий рекорд України зі стрибківх з трампліну
Євген Марусяк
Фото: НОК України

Євген Марусяк на змаганнях у словенській Планиці встановив новий рекорд України зі стрибків з трампліну.

Під час кваліфікації на фінальному етапі Кубка світу Марусяк показав результат 211 метрів, повідомляє пресслужба НОК України.

Цей політ дозволив Марусяку здолати кваліфікацію, розділивши 30-те місце з італійцем Алексом Інсамом. Інший українець, ексрекордсмен України Віталій Калініченко, на старт кваліфікації не вийшов через біль у коліні.

Перемогу в кваліфікації здобув словенець Анже Ланішек з польотом на 239 метрів. Він випередив Тімі Зайца і Домена Превца.

Результати кваліфікації:

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