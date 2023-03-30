Євген Марусяк на змаганнях у словенській Планиці встановив новий рекорд України зі стрибків з трампліну.

Під час кваліфікації на фінальному етапі Кубка світу Марусяк показав результат 211 метрів, повідомляє пресслужба НОК України. Цей політ дозволив Марусяку здолати кваліфікацію, розділивши 30-те місце з італійцем Алексом Інсамом. Інший українець, ексрекордсмен України Віталій Калініченко, на старт кваліфікації не вийшов через біль у коліні.

Перемогу в кваліфікації здобув словенець Анже Ланішек з польотом на 239 метрів. Він випередив Тімі Зайца і Домена Превца.

Результати кваліфікації: