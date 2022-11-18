Двоє з ОПЗЖ покинуть НОК України, Андрій Шевченко також заявив про вихід

Йдеться про Суркіса та Шуфрича.

Склад Національного Олімпійського Комітету України покинуть одразу двоє новообраних одіозних членів.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

“Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України”, - повідомили в пресслужбі.

Уточнюється, що Суркіс, як і Шуфрич, вже звернувся із відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта.

Раніше Суспільне повідомило, що Андрій Шевченко оголосив про вихід з Національного олімпійського комітету.

“Я вважаю почесною роботу в НОК, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в комітеті за такого складу”, - сказав Андрій Шевченко.

Нагадаємо, на Генасамблеї Національного олімпійського комітету України, окрім виборів нового президента організації, відбулися вибори нових членів НОК.

Новими представниками комітету стали, зокрема, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Григорій Суркіс, Нестор Шуфрич, Михайло Бродський, Олександр Волков та Лілія Подкопаєва.

Головою НОК України став міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.