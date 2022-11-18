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Двоє з ОПЗЖ покинуть НОК України, Андрій Шевченко також заявив про вихід

Йдеться про Суркіса та Шуфрича.

Двоє з ОПЗЖ покинуть НОК України, Андрій Шевченко також заявив про вихід
Фото: нок

Склад Національного Олімпійського Комітету України покинуть одразу двоє новообраних одіозних членів.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України”, - повідомили в пресслужбі.

Уточнюється, що Суркіс, як і Шуфрич, вже звернувся із відповідними заявами до президента НОК Вадима Гутцайта.

Раніше Суспільне повідомило, що Андрій Шевченко оголосив про вихід з Національного олімпійського комітету. 

“Я вважаю почесною роботу в НОК, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися в комітеті за такого складу”, - сказав Андрій Шевченко.

Нагадаємо, на Генасамблеї Національного олімпійського комітету України, окрім виборів нового президента організації, відбулися вибори нових членів НОК.

Новими представниками комітету стали, зокрема, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Григорій Суркіс, Нестор Шуфрич, Михайло Бродський, Олександр Волков та Лілія Подкопаєва.

Головою НОК України став міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

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