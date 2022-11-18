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"Зоря" за чверть години забила "Олександрії" 4 голи у матчі УПЛ.

Луганці зберігають третє місце в чемпіонаті.

"Зоря" за чверть години забила "Олександрії" 4 голи у матчі УПЛ.
Фото: УПЛ

У матчі 14-го туру Української прем'єр-ліги "Зоря" у Києві приймала сусіда за турнірною таблицею "Олександрію" та здобула велику перемогу – 4:1.

Все найцікавіше вклалося в інтервал з 62-ї по 78-ю хвилини.

Відкрили рахунок господарі завдяки точному удару Богдана Бутка. А до 75-ї хвилини у ворота Олегам Білика влетіло вже 4 м'ячі.

Все, що вдалося гостям, – це розмочити рахунок - Сергій Рибалка майстерно виконав штрафний.

Огляд матчу "Зоря" - "Олександрія".

Завдяки цій перемозі "Зоря" впритул наблизилася до "Шахтаря", який займає друге місце. Щоправда, "гірники" мають 2 матчі у запасі. 

Зокрема, завтра підопічні Ігора Йовічевича у центральному матчі всього першого кола зустрінуться з лідером чемпіонату "Дніпром-1".

Зазначимо, що лише ці дві команди залишаються у поточному чемпіонаті непереможеними. Початок поєдинку – о 13:00.

У свою чергу, олександрійці міцно утримують 5 місце.

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