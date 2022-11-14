"Динамо" та "Шахтар" не змогли скористатися осічкою "Дніпра-1" у матчі проти "Ворскли" (1:1) і наблизитися до лідера УПЛ.

"Гірники" у рамках 13-го туру зіграли внічию із "Зорею" (2:2), а динамівці також задовольнялися лише одним очком у протистоянні з "Колосом" (0:0).

Зокрема, на результат матчу в Києві не могло не позначитися вилучення на 68-й хвилині центрального захисника господарів Дениса Попова.

Після матчу головний тренер "Динамо" Мірча Луческу обрушився із критикою головного арбітра Ігоря Пасхала.

"На жаль, суддя недостатньо часто зупиняв гру. Наприкінці гри, коли ми були у меншості, він тричі не фіксував фол у наш бік, тим самим починав контратаки "Колоса". Ці атаки були дуже небезпечними, адже ми грали в меншості і переводили багато гравців в атаку.

Із цим суддею завжди були проблеми, тому що його розуміння гри та метод суддівства не відповідають футбольному фейр-плей", - заявив Луческу в інтерв'ю "ПРОФУТБОЛ".

"Я думав, що після двох поразок "Колоса", де були суддівські помилки із призначенням пенальті у їхні ворота, симпатії судді сьогодні будуть на їхньому боці.

Тому я емоційно протестував, бо були фоли поблизу штрафного майданчика, а він давав нам фоли в районі 40-60 метрів від воріт. Були досить агресивні фоли, які треба було свистіти. Але це не означає, що ми не мали обігравати суперника", - зазначив румунський фахівець.

Додамо, що команда Луческу перервала переможну серію в УПЛ із трьох матчів.

Огляд матчу "Динамо" - "Колос".