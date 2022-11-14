IBF назначила обов'язкового претендента на пояс Усика

Титул абсолютного чемпіона для українця бачиться у тумані.

Фото: twitter Філіп Хргович

IBF призначила Філіпа Хрговича (13-0, 10 КО) обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу у суперважкій вазі, повідомляє Sky Sports.

Для цього 30-річному хорвату доведеться провести бій із чинним володарем титулу Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Це означає, що бій між українцем та власником поясу за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) за абсолютну корону в надважкій вазі відкладається на невизначений термін.

Хоча команда Олександра мала можливість запросити IBF відстрочку від бою з хорватом, щоб українець міг зустрітися з Ф'юрі, співпромоутер Хрговича Едді Гірн запросив негайні торги.

Зазначимо, Хргович переміг Чжилея Чжана одноголосним рішенням суддів у фінальному відбірному турнірі за версією IBF в андеркарді матчу-реваншу Усика та Ентоні Джошуа у серпні.

Фото: EPA/UPG Філіп Хргович і Чжилей Чжан

Нагадаємо, Усик міг заробити рекордний для себе гонорар за бій із Ф'юрі.