IBF назначила обов'язкового претендента на пояс Усика

IBF призначила Філіпа Хрговича (13-0, 10 КО) обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу у суперважкій вазі, повідомляє Sky Sports.
Для цього 30-річному хорвату доведеться провести бій із чинним володарем титулу Олександром Усиком (20-0, 13 КО).
Це означає, що бій між українцем та власником поясу за версією WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) за абсолютну корону в надважкій вазі відкладається на невизначений термін.
Хоча команда Олександра мала можливість запросити IBF відстрочку від бою з хорватом, щоб українець міг зустрітися з Ф'юрі, співпромоутер Хрговича Едді Гірн запросив негайні торги.
🇭🇷 @Filip_Hrgovic pounding the heavy bag at yesterday's media training ahead of his @WBCBoxing International Heavyweight title fight with Amir Mansour. #HrgovicMansour #TheHomecoming #TeamSauerland #Boxing pic.twitter.com/pX2h9bYfOk— Wasserman Boxing (@WassermanBoxing) September 5, 2018
Зазначимо, Хргович переміг Чжилея Чжана одноголосним рішенням суддів у фінальному відбірному турнірі за версією IBF в андеркарді матчу-реваншу Усика та Ентоні Джошуа у серпні.
Нагадаємо, Усик міг заробити рекордний для себе гонорар за бій із Ф'юрі.