Усик заробить рекордний для себе гонорар, якщо проведе бій із Ф'юрі, - промоутер

Промоутер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Олександр Красюк поділився подробицями організації бою свого підопічного за абсолютну корону з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

За словами Красюка, його подопічний зможе заробити рекордний гонорар у кар'єрі.

"Фінансова пропозиція про бій з Ф'юрі привабливіша, ніж з Джошуа. Це очевидно, оскільки в боксі завжди існує динамічна шкала. Кожен боксер-професіонал, який підписував контракт, знає, що якщо ти виграв перший поєдинок, то наступного отримуєш коефіцієнт, через бій ще коефіцієнт.

Б'єшся за титул чемпіона світу - такі гроші, б'єшся за абсолютного чемпіона - у контракті навіть не оголошуються гроші, взагалі незрозуміло, як багато може бути", - цитує Красюка BoxOffice. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Тут будуть фіксовані цифри, як і в поєдинку з Джошуа. Фіксовані цифри, коли всі сторони отримують свої чітко обумовлені гонорари, а всі доходи, пов'язані з реалізацією поєдинку, належать організаторам, які й гарантують ці цифри", - зазначив промоутер українського чемпіона.

Раніше Красюк назвав стадію переговорів бою з Ф'юрі "просунутою".