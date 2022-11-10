Олімпійський чемпіон Токіо-2020 та народний депутат Жан Беленюк викликав олімпійського чемпіона Барселони-1992 та міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта на дебати перед виборами президента НОК.

Про це Жан повідомив під час презентації програми кандидата на пост президента НОК на своєму YouTube каналі.

"У нас було багато закидів щодо нашої несистемності. Сьогодні ми презентували свою програму. Закид був від міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

Після цієї презентації хочу викликати Вадима Марковича на публічні дебати, щоб він продемонстрував своє бачення і свою програму. Ми дискутуватимемо з приводу наших програм. Можливо він скаже щось таке цікаве, що після цього я зніму свою кандидатуру", - заявив, зокрема, нардеп.

"Я пропоную це зробити на олімпійській базі за тиждень – це буде дуже символічно. Конча-Заспа наступної неділі, 13 листопада. Вадим Маркович, давайте подискутуємо. Можемо вибрати зал боротьби, зал фехтування або просто приміщення, де комфортно почуватимемося", - зазначив Беленюк.

Крім того, Беленюк розповів, які він планує запровадити зміни у разі перемоги у виборах президента НОК.

"Наша головна мета – системно змінити парадигму та сприйняття цієї організації (НОК, - прим. LB.ua). Ми вважаємо, що є певні точки зростання, які потрібно використати.

Перше, що ми хочемо наголосити, потрібно мати чіткі плани. Плани на рік, на 2 роки, на 4… Максимум – на 8 років. Такі дедлайни ми ставимо перед собою до кінця 2023 року, визначиться, що ми маємо зробити до Олімпіади і таке інше.

Наша програма складається з наступних періодів:

Проект зміни до статуту НОК Повернення посади Генерального секретаря НОК Створення комітету санкцій НОК Фінансовий та правовий аудит НОК Деталізація напрямків роботи та обов'язків віце-президента.

Це – основне, з чого ми розпочинатимемо свою роботу у разі перемоги", - акцентував увагу Беленюк.

Нагадаємо, оприлюднено квартет претендентів на посаду президента НОК України.