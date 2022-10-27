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Росію та Білорусь треба ізолювати від участі у міжнародних змаганнях і під “нейтральним” прапором, – Гутцайт

Деякі міжнародні федерації розглядають можливість допускати представників РФ та РБ в якості “нейтральних” спортсменів. 

Росію та Білорусь треба ізолювати від участі у міжнародних змаганнях і під “нейтральним” прапором, – Гутцайт
Фото: Олександр Хоменко

Росія та Білорусь повинні бути ізольовані від участі у міжнародних змаганнях, зокрема і під “нейтральним” прапором.

На цьому наголосив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт під час зустрічі з Міністром молоді та спорту Азербайджанської Республіки Фарідом Гаїбовим та президентом Європейських олімпійських комітетів Спіросом Капралосом на полях Конференції міністрів Ради Європи.

За словами Міністра, деякі міжнародні федерації розглядають можливість допускати представників РФ та РБ в якості “нейтральних” спортсменів. Тому він вкотре закликав міжнародних партнерів продовжувати санкційний тиск на представників країн-агресорок та вимагати відсторонення російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань.

“Це верхівка цинізму, бо ніякої “нейтральності” не існує – мовчання – це підтримка війни і вбивств українських громадян”, – наголосив Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA) проголосувала за скасування свого попереднього рішення і допустила боксерів Росії та Білорусі до змагань під своєю егідою. Гутцайт і міністр закордонних справ Дмитра Кулеби написали офіційного листа до МОКу, щоб керівництво міжнародного олімпійського руху відреагувало на те, що робить IBA.

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