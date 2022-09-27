На сьогоднішній день введено 134 санкції проти білоруських та російських спортсменів, – Гутцайт

Міністр молоді та спорту – про дискваліфікацію спортсменів із РФ та Білорусі.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, як Україна у кооперації з міжнародною спортивною спільнотою бореться за усунення представників Росії та Білорусі від змагань.

"На сьогоднішній день 134 санкції по практично всіх федераціях (більше ста), щоб ми не допускали білоруських і російських спортсменів.

Хочу зазначити, що за цим стоїть потужна робота наших федерацій, НОК, Сергія Бубки, Міністерства… З першого дня ми всі разом працюємо, щоби не з’являлися спортсмени (на змаганнях, – прим. LB.ua) з Росії та Білорусі", – заявив Гутцайт.

"З першого дня повномасштабної війни ми це відслідковуємо, пишемо листи, постійно спілкуємось на рівні міністрів спорту та спортивних федерацій. Іншого шляху, окрім дипломатичного, немає.

Як президент національної федерації фехтування я написав листа до міжнародної федерації (про недопуск представників РФ і РБ, – прим. LB.ua). Але президентом цієї федерації є росіянин (Алішер Усманов, – прим. LB.ua), багато росіян інтегровані до органів управління. Тому іноді це складно, але ми продовжуємо над цим працювати", – наголосив міністр.