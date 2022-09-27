Віктор Орбан хоче провести “національні консультації” стосовно санкцій проти РФ

Очільнику угорського уряду не до вподоби санкції ЄС проти Росії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив “національні консультації” з населенням щодо впливу санкцій, запроваджених Євросоюзом проти РФ.

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

"Нам потрібно дізнатися думку людей, і саме тому ми перші в Європі спитаємо людей, що вони думають про санкції. Саме так ми вчиняли під час міграційної кризи, пандемії COVID-19 та гендерного питання", – промовив Орбан.

На його думку, санкції проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну були запроваджені "в недемократичний спосіб".

Орбан вважає, що "так вирішили бюрократи в Брюсселі, а європейці платять ціну".

Нагадаємо, Європейська комісія в неділю, 18 вересня, рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Після цього Угорщина заявила, що готова дотримуватися вимог Європейського Союзу.