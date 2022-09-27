Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Українська бригада суддів стала співучасником сенсаційного результату матчу Ліги націй
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами Первомайський на Харківщині, є загиблі (оновлено)
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ультраправі та друзі Путіна. Підсумки виборів в Італії
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
Ворог змінив тактику на Півдні та застосовує дрони-камікадзе, – Братчук
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
СБУ затримала трьох колаборантів на деокупованій Харківщині, зокрема і втікачку-заступницю мера Вовчанська
ГоловнаСвіт

Віктор Орбан хоче провести “національні консультації” стосовно санкцій проти РФ

Очільнику угорського уряду не до вподоби санкції ЄС проти Росії.

Віктор Орбан хоче провести “національні консультації” стосовно санкцій проти РФ
Фото: скріншот відео

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив “національні консультації” з населенням щодо впливу санкцій, запроваджених Євросоюзом проти РФ.

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

"Нам потрібно дізнатися думку людей, і саме тому ми перші в Європі спитаємо людей, що вони думають про санкції. Саме так ми вчиняли під час міграційної кризи, пандемії COVID-19 та гендерного питання", – промовив Орбан. 

На його думку, санкції проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну були запроваджені "в недемократичний спосіб". 

Орбан вважає, що "так вирішили бюрократи в Брюсселі, а європейці платять ціну".

Нагадаємо, Європейська комісія в неділю, 18 вересня, рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Після цього Угорщина заявила, що готова дотримуватися вимог Європейського Союзу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також