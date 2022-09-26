У Молдові хочуть позбавляти громадянства осіб, які мають роспаспорти і воюють на боці Росії проти України

Також планують зробити більш жорстким покарання для тих, хто не має російського паспорта, але воює в лавах збройних сил РФ.

Молдова може позбавити громадянства тих жителів держави, які їдуть воювати за Росію проти України після оголошення Путіним мобілізації, бо мають крім молдавського ще й російський паспорт.

Як повідомляє Reuters, у сепаратистському Придністров'ї налічується орієнтовно 200 000 осіб із подвійним - молдавсько-російським - громадянством.

За словами президентки Молдови Маї Санду, є ризик, що деякі з власників російських паспортів, громадян її держави, можуть бути мобілізовані Росією на війну в Україну.

"Щоб цього не трапилося, ми аналізуємо можливість застосувати процес позбавлення молдавського громадянства тих людей (з російськими паспортами), які воюють на боці агресора", - зазначила Санду.

Також вона додала, що розглядає можливість збільшення покарання для громадян Молдови, які не мають роспаспортів, але перебувають у лавах збройних сил Росії.

Санду зауважила, що Молдова проводить консультації з РФ, аби попередити випади мобілізації своїх громадян.

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров попередив Молдову, що загроза безпеці російських військ у сепаратистському регіоні Придністров’я може спровокувати військову конфронтацію з Москвою.

У липні МЗС Молдови підтвердило, що не дозволило в’їзд на територію країни російським військовим з т. зв. оперативної групи (ОГРВ), котра базується в Придністров’ї.