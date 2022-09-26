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У Львові відкрили мобільну майстерню протезування

Обладнання, комплектуючі до протезів та матеріали надала Мальтійська служба допомоги за підтримки уряду Німеччини та Міністерства охорони здоров’я України.

У Львові відкрили мобільну майстерню протезування
Фото: Пресслужба МОЗ України

Нині у Львові відкрили мобільну майстерню протезування на базі Національного реабілітаційного центру "Незламні".

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

Майстерня складається з контейнера з обладнанням (тут виготовлятимуть протези) та приміщення в лікарні (тут пацієнтам робитимуть примірки та гіпсові негативи).

Крім цього, разом з майстернею реабілітаційний центр отримує 200 протезів. 

За інформацією МОЗ, необхідне обладнання, комплектуючі до протезів та матеріали німецької компанії Ottobock надала Мальтійська служба допомоги за підтримки уряду Німеччини та міністерства. Також у свою чергу, протезисти реабілітаційного центру вже пройшли навчання у Німеччині - в Ottobock. 

"Сьогодні Україна активно створює сучасну систему реабілітації, яка ґрунтується на доказовій реабілітації. З'являється багато прикладів передової практики та запроваджується мультидисциплінарний підхід до реабілітації. Зараз ми активно працюємо над впровадженням кабінетів асистивних технологій у закладах охорони здоров’я. Львів пішов навіть далі, створивши цілу сучасну майстерню в лікарні", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, який взяв участь у відкритті майстерні.

Фото: Пресслужба МОЗ України

Фото: Пресслужба МОЗ України

За даними МОЗ, у межах програми протезування в центрі вже встановили перший біонічний протез руки української компанії "Esper Bionics" Михайлу Юрчуку. Крім цього, як первинне протезування розпочали встановлювати найлегші у світі, надрукованих на ЗД-принтері, біонічні протези рук американської компанії "Unlimited Tomorrow". 

Нагадаємо, Дніпропетровському протезно-ортопедичному підприємстві після вторгнення РФ виготовлення протезів та ортезів, консультації фахівців і подальша реабілітація у стаціонарі будуть безкоштовними.

За даними МВС, станом на липень реабілітацію у медичних реабілітаційних центрах МВС пройшло 468 поранених. На лікування та реабілітацію за кордон направлено, зокрема на протезування, 89 поранених, підготовлено необхідні документи ще на 232 бійців.

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