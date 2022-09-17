Віспа мавп в Україні. 7 запитань і відповідей про хворобу, симптоми і загрози

LB.ua розбирався, як передається віспа мавп, чим вона відрізняється від звичайної віспи, яка ситуація з вакцинами, наскільки хвороба небезпечна та чи може вона спричинити нову епідемію.

Хоч про хворобу відомо ще з минулого століття, у світі віспа мавп викликала занепокоєння в травні 2022 року, коли збільшення кількості хворих почали фіксувати на різних континентах, зокрема в країнах Європи. Наприклад, місяць тому число хворих було близько 34 тис. А влітку у США вірус виявили в декількох дітей.

В Україні зафіксували перший випадок віспи мавп , повідомили в МОЗ 15 вересня. Хворий має легкий перебіг. Каже, що за кордон не їздив. Тож вірус був в Україні й раніше, але лабораторно це підтвердили тільки зараз.

Чим відрізняється віспа мавп від звичайної віспи

Віспа мавп - вірусне захворювання, що передається від тварини до людини, яке донедавна вважалося рідкісним. Його назва не зовсім точна, адже хвороба вражає й інших тварин, серед яких і гризуни.

Існує два різновиди вірусу, зараз світ має справу з західноафриканським. Ця хвороба поширювалася в різних частинах Африки і переважно стосувалася дітей: діти інфікували тварин, тварини - дітей, пояснює голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

Фото: facebook/Федір Лапій Федір Лапій

Вірус віспи мавп подібний до того вірусу, що спричиняє натуральну віспу людини, про ліквідацію якої ВООЗ оголосила в 1980 році. У цьому допомогла вакцина. Але до її винайдення від натуральної віспи, за попередніми підрахунками, загинули близько 1 млрд людей по всьому світу.

Різниця між хворобами у тому, що віспа мавп має легший перебіг, її ще називають "полегшеною версією" звичайної. Основна відмінність - віспа мавп, крім поширених симптомів, викликає ще й набряк лімфатичних вузлів.

Летальні випадки теж бувають. Але наразі відомо про незначну їхню кількість: серед 34 тис. хворих зафіксували шість смертей. За словами Лапія, пацієнти мали тяжкий імунодефіцит, спричинений ВІЛ-інфекцією, і не приймали антиретровірусну терапію.

Які симптоми

Початок захворювання подібний до грипу: лихоманка, головний біль, біль у горлі, м’язах, кашель. Можуть збільшуватись лімфовузли.

Висип з’являється впродовж декількох днів. Пухирці, які заповнюються рідиною, виникають на обличчі, руках, ногах. Іноді можуть з’являтися на статевих органах.

Але не всі ці симптоми будуть присутні, і в деяких випадках може з’являтися лише висип по всьому тілу.

Фото: Marina Demidiuk/Shutterstock

"Більшість випадків мавпячої віспи є легкими, проходять самостійно та зникають без лікування", - повідомляв Рошель Валенскі, директор Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) для Washington Post.

Втім бувають і безсимптомні випадки. У Франції в рамках планового обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, дослідники перевірили 200 безсимптомних чоловіків, які мають секс з чоловіками або кількох сексуальних партнерів. У 13 з них виявили віспу мавп. Симптоми згодом виникли тільки у двох, пише Healthline.

Проте, за словами авторів дослідження, наразі невідомо, чи можуть безсимптомні пацієнти передавати вірус.

Як передається віспа мавп

Від зараженої тварини до людини. При укусах, подряпинах або вживанні м’яса дичини.

Від людини до людини. Статевим шляхом, через близький контакт із хворим "шкіра до шкіри", при взаємодії з рідинами хворого або зараженими речами. У тіло вірус проникає через пошкодження на шкірі, а також слизові оболонки очей, рота чи носа.

Є також загроза інфікуватися респіраторним шляхом. Але ризик значно нижчий, ніж, наприклад, при ковіді, адже, вірус віспи мавпи передається при вдиханні великих крапель слини.

Фото: EPA/UPG Оголошення біля Департаменту охорони здоров’я округу Колумбія, де проводять щеплення від віспи мавп, Вашингтон, 12 серпня 2022 року.

Хто в групі ризику

Найбільше ризиків інфікуватися у гомосексуалістів та бісексуалів. З 34 тис. хворих 99% були чоловіки і менше 1% - жінки, інфіковані при тісному сімейному контакті. 97% з цих чоловіків ідентифікували себе як гомосексуалістів. 2% - бісексуали, 1% - гетеро.

Також у групі ризику медпрацівники. Вони завжди в групі професійного ризику, зазначає Лапій.

Втім, через те, що вірус передається навіть через слину і тісний контакт, від неї ніхто не застрахований. У США, наприклад, хворий, який повернувся з Великобританії до Америки повідомив, що не мав нещодавніх сексуальних контактів.

За даними CDC, його основним фактором ризику був тісний контакт з великою кількістю невідомих людей під час багатолюдного заходу просто неба. Але такі випадки поки не надто поширені, щоб бити на сполох.

"Якщо подібних випадків не буде більше, я б не віддала свої квитки на концерт", - підсумувала доктор Рейчел Брюс, тимчасовий голова відділу екстреної медицини в Лонг-Айленді Єврейш-Форест-Хіллз у Квінсі, штат Нью-Йорк, пише Healthline.

У липні в США виявили два випадки віспи мавп у дітей.

"Хоча найпоширенішим способом зараження мавпячою віспою під час цього спалаху є інтимний контакт, заразитися цією хворобою можна через тісний контакт, наприклад, коли батьки обіймають або цілують дитину", - зазначає Healthline.

Симптоми віспи мавп у дітей були такі ж, як і у дорослих.

Але за даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, діти віком до восьми років можуть мати підвищений ризик важких наслідків віспи мавп, якщо у них розвивається хвороба. Ймовірно, це пов’язано зі слабкою імунною системою.

Як убезпечитися від віспи мавп

Насамперед - гігієна рук.

Фото: ЮНІСЕФ/UNI310746/В’єт Хун

Також необхідно уникати тісних фізичних контактів з інфікованими людьми. При догляді за хворими людьми - надягати рукавички і використовувати засоби захисту. Після відвідин хворого - регулярно вимити руки.

Хворих рекомендується ізолювати або вдома, або в лікарні, в залежності від перебігу хвороби.

Експерти в галузі охорони здоров’я рекомендують вразливим групам стежити за собою на наявність симптомів і звертати увагу на наявність симптомів у інтимних партнерів.

Чи можна вакцинуватися від вірусу мавп

Спеціальної вакцини наразі не існує, адже вірус не був настільки поширеним, щоб виникла така потреба.

Щеплення, отримане від натуральної віспи, не завжди може убезпечити від хвороби. Значний відсоток інфікованих мали в анамнезі вакцинацію. Втім, невідомо, чи це сама вакцина малоефективна, чи її ефективність знижується з часом, зазначає Лапій.

В Україні щеплення від віспи мають більшість народжених за часів СРСР.

Зараз в країні немає препаратів для вакцинації проти віспи.

"Для нас зараз більш актуальні захист від інших інфекційних захворювань, наприклад, проти холери. Зважаючи ще й на те, що віспа мавп не демонструє тяжкого перебігу", - пояснює Лапій.

У Франції та Німеччині пропонують щепитися людям із груп ризику: у центрах вакцинації чи в сімейного лікаря. А у США вакцину проти віспи використовують, як постконтактну профілактику, тобто для дорослих, які перебувають у ситуаціях високого ризику, наприклад, нещодавно мали секс із людиною, в якої виявили віспу мавп. Препарат вводять протягом чотирьох днів після контакту.

Фото: EPA/UPG

Що стосується лікування - воно симптоматичне, як було і з коронавірусом: цільових ліків, які знешкоджують вірус немає, а симптоми прибирають препаратами, які існують.

Хоча в США для лікування віспи мавп уже проводять дослідження нового препарату.

Чи загрожує світу нова епідемія

ВООЗ визначила, що віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я. Востаннє таке звання отримував 30 січня 2020 року COVID-19.

Незважаючи на це маркування, це не означає, що вірус смертельний, а означає, що він швидко поширюється. Але не так швидко, як коронавірус, зазначають фахівці.

Щодо того, чи буде нова епідемія в світі, Лапій має сумніви, адже вірус не вражає клітини імунної системи, як, наприклад, ВІЛ, і не поширюється так швидко, як ковід та не маю таких масштабних наслідків для організму, як лонгковід чи у вигляді збільшення кількості інфарктів та інсультів.

Більш реалістичний сценарій для віспи мавп - ендемія, вважає Федір Лапій.

"У деяких видів вірусів є так звана видова специфічність - певний вид тварин має свій вірус. Але вірус може мутувати, підійти іншому виду, так він може змінити свою географію, якщо знайде підходящу йому тваринку, як в Африці", - пояснює інфекціоніст.

Для того, щоб подолати хворобу, необхідно, щоб люди впізнавали симптоми, швидко могли ізолюватися, розповсюдження вакцини для доконтактної та постконтактної профілактики, посилене тестування та відслідковування контактів хворих. Такі дії, на думку експертів, можуть знизити поширення вірусу.

Для України, вважає Лапій, важливою є правильно побудована інформаційна компанія, щоб люди знали симптоми і ризики.