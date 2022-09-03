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Від отруєння грибами на Київщині помер вже третій член однієї родини

Раніше померли сестри хлопчика.

Від отруєння грибами на Київщині помер вже третій член однієї родини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Минулої ночі від отруєння грибами помер 4-літній хлопчик на Київщині. Раніше від того ж померли дві його сестри. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Тільки вчора ми повідомляли про смерть двох сестричок зі Сквири Катерини та Лізи, які були госпіталізовані в лікарню з гострим отруєнням. В ніч же на 2 вересня помер і їх малолітній братик Матвій, який теж того трагічного вечора куштував отруєну вечерю”- зазначив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Зазначається, що ще одна особа нині госпіталізована.

Слідчі Білоцерківщини за цим фактом розпочали досудове розслідування (ч.1, ч.2 ст.115, ст.166 ККУ).

Поліцейські Київщини закликають не допускати вживання грибів дітьми до 8 років взагалі.  

Нагадаємо, до медичних закладів Київської області працевлаштували 116 лікарів, медсестер та фельдшерів з регіонів України, де ведуться бойові дії. 

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