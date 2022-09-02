Райони Києва затягнуло димом через пожежу торфʼяника

У Києві вранці 2 вересня спостерігається сильне задимлення повітря, спричинене пожежею в селі Соснівка Вишгородського району. Там триває ліквідація одного осередку торфʼяної пожежі, йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у Києві у фейсбуці.
Ситуація ускладнюється метеорологічною димкою – накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря.
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- закрити вікна вдома;
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум;
- якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.
"Шановні громадяни! Зберігайте спокій! Ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована! У разі виявлення осередків загоряння телефонуйте до Служби порятунку 101!" – закликали рятувальники.
Нагадаємо, задимлення через пожежу на торфʼяниках в Києві та області – вже не перший день. Станом на учорашній вечір ДСНС ліквідувала чотири осередки загоряння торфовищ: три в Бучанському і один у Вишгородському районі.