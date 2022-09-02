Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, — генерал-майор Бідило
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, — генерал-майор Бідило
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
ГоловнаСуспільствоПодії

Райони Києва затягнуло димом через пожежу торфʼяника

Рятувальники працюють над ліквідацією загоряння. 

Райони Києва затягнуло димом через пожежу торфʼяника
Київ
Фото: ГУ ДСНС у Києві

У Києві вранці 2 вересня спостерігається сильне задимлення повітря, спричинене пожежею в селі Соснівка Вишгородського району. Там триває ліквідація одного осередку торфʼяної пожежі, йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у Києві у фейсбуці. 

Ситуація ускладнюється метеорологічною димкою – накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря. 

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • закрити вікна вдома;
  • не виходити зайвий раз на вулицю;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум;
  • якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

"Шановні громадяни! Зберігайте спокій! Ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована! У разі виявлення осередків загоряння телефонуйте до Служби порятунку 101!" – закликали рятувальники. 

Нагадаємо, задимлення через пожежу на торфʼяниках в Києві та області – вже не перший день. Станом на учорашній вечір ДСНС ліквідувала чотири осередки загоряння торфовищ: три в Бучанському і один у Вишгородському районі. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також