Райони Києва затягнуло димом через пожежу торфʼяника

У Києві вранці 2 вересня спостерігається сильне задимлення повітря, спричинене пожежею в селі Соснівка Вишгородського району. Там триває ліквідація одного осередку торфʼяної пожежі, йдеться в повідомленні ГУ ДСНС у Києві у фейсбуці.

Ситуація ускладнюється метеорологічною димкою – накопиченням та утриманням шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум;

якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

"Шановні громадяни! Зберігайте спокій! Ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована! У разі виявлення осередків загоряння телефонуйте до Служби порятунку 101!" – закликали рятувальники.

Нагадаємо, задимлення через пожежу на торфʼяниках в Києві та області – вже не перший день. Станом на учорашній вечір ДСНС ліквідувала чотири осередки загоряння торфовищ: три в Бучанському і один у Вишгородському районі.