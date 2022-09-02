У п’ятницю дощитиме на заході України та Вінниччині

Температура 18-23°, на півдні буде тепліше.

2-3 вересня у північних, центральних, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Волинській та Рівненській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

2 вересня – також у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У п’ятницю в Україні буде без опадів, лише у більшості західних та Вінницькій областях помірні дощі, окремі грози.

У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – значні дощі.

Вітер північний, північно-східний , 5-10 м/с.

Температура вдень 18-23°; у південній частині – 24-29°.

У Київській області стовпчики термометрів піднімуться до 18-23°, в українській столиці – 20-22°.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +22,3°C, що на 1,9°C вище за кліматичну норму.