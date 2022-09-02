У п’ятницю дощитиме на заході України та Вінниччині

2-3 вересня у північних, центральних, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Волинській та Рівненській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
2 вересня – також у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
У п’ятницю в Україні буде без опадів, лише у більшості західних та Вінницькій областях помірні дощі, окремі грози.
У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – значні дощі.
Вітер північний, північно-східний , 5-10 м/с.
У Київській області стовпчики термометрів піднімуться до 18-23°, в українській столиці – 20-22°.
Нагадаємо, середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +22,3°C, що на 1,9°C вище за кліматичну норму.