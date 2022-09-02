​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
​У День знань відбудеться всеукраїнський онлайн-урок "Повертаюся до навчання" зі знаменитостями
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, — генерал-майор Бідило
"Стіну" перестали активно будувати, бо комусь здавалося, що Росія не піде далі, — генерал-майор Бідило
Смерть Горбачова та падіння імперії
Смерть Горбачова та падіння імперії
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Руслан Стефанчук: «Зеленському потрібно йти на другий термін»
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
Москва може відкрити ще один театр війни, – генінспектор Збройних сил Німеччини
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
Напруження між Британією та Францією: в чому причина
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту на деяку відстань, – міноборони Великої Британії
ГоловнаСуспільствоЖиття

У п’ятницю дощитиме на заході України та Вінниччині

Температура 18-23°, на півдні буде тепліше.

У п’ятницю дощитиме на заході України та Вінниччині

2-3 вересня у північних, центральних, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Волинській та Рівненській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

2 вересня – також у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У п’ятницю в Україні буде без опадів, лише у більшості західних та Вінницькій областях помірні дощі, окремі грози.

У Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях – значні дощі.

Вітер північний, північно-східний , 5-10 м/с.

Температура вдень 18-23°; у південній частині – 24-29°.

У Київській області стовпчики термометрів піднімуться до 18-23°, в українській столиці – 20-22°.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +22,3°C, що на 1,9°C вище за кліматичну норму.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також