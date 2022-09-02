Окупанти пропонують на Херсонщині гроші, щоб батьки відправили дітей до школи, - Хлань

Фінансове заохочення не дуже діє на жителів Херсонської області.

Росіяни обіцяють батькам школярів 10 тис. рублів, якщо діти підуть у школу до 15 вересня, та залякують їх.

Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

“Загарбники прозвітували, що на окупованій території вони відкрили 91 школу, з завезеними вчителями й тими, хто пройшов так звану “перекваліфікацію” у Криму. З підняттям російського прапору, гімном російської федерації, заходами просякнутими ворожою пропагандою і “подарунками” з Рязані”, - розповів Хлань.

Він додав, що заходи охороняли озброєні окупанти, а у батьків перевіряли особисті речі чи взагалі залишали за забором.

Хлань зазначив, що учнів в школах мінімальна кількість, українські вчителі відмовляються співпрацювати з окупантами, а навчальні заклади очолюють сторонні люди.

Херсонські ВУЗи в евакуації забезпечують навчання своїм студентам, зокрема ХДУ, який допомагає з розселенням у Івано-Франківську.

Нагадаємо, українські кіберактивісти привітали з Днем знань дітей в окупованому росіянами Криму. Замість трансляції російських телеканалів з'явилося привітання президента Володимира Зеленського.