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Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці

Зміни запроваджуються тимчасово.

Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці
Фото: Укрзалізниця

У зв’язку з проведенням планового технічного обслуговування рухомого складу Укрзалізниця змінить розклад руху деяких приміських поїздів Львівської залізниці.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці

Зазначається, що 4 вересня не курсуватимуть рейси № 6433/6434 сполученням Коломия – Івано-Франківськ – Коломия.

Крім того, 4, 14 та 24 вересня не курсуватимуть рейси № 6423/6424 сполученням Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ.

Нагадаємо, Укрзалізниця візьметься за електрифікацію дільниці Ковель - Ізов - Держкордон.

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