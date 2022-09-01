Укрзалізниця змінює розклад руху низки приміських поїздів Львівської залізниці

У зв’язку з проведенням планового технічного обслуговування рухомого складу Укрзалізниця змінить розклад руху деяких приміських поїздів Львівської залізниці.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що 4 вересня не курсуватимуть рейси № 6433/6434 сполученням Коломия – Івано-Франківськ – Коломия.

Крім того, 4, 14 та 24 вересня не курсуватимуть рейси № 6423/6424 сполученням Івано-Франківськ – Стрий – Івано-Франківськ.

Нагадаємо, Укрзалізниця візьметься за електрифікацію дільниці Ковель - Ізов - Держкордон.