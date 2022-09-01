На Донеччині змінили тривалість комендантської години

З 1 вересня вона починатиметься о 21.00.

У Донецькій області змінили тривалість комендантської години.

Про це повідомив у соцмережах керівник ОВА Павло Кириленко.

За його словами, з 1 вересня вона починатиметься о 21.00 і триватиме до 5.00.

"У цей час заборонено перебувати на вулиці, а також необхідно дотримуватися спеціального режиму світломаскування", - наголосив Кириленко.

Він закликав жителів бути відповідальними і дотримуватися встановлених правил, адже це питання "особистої та громадської безпеки".

Нагадаємо, раніше в області скоротили тривалість комендантської години. З 4 липня вона розпочиналася о 22.00 і тривала до 04.00.