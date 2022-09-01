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У Маріуполі росіяни відкрили замість анонсованих 16 шкіл лише 5, дорога до них не розмінована, - Андрющенко

"Питання часу, коли воно здетонує та знов забере життя маріупольських діточок".

У Маріуполі росіяни відкрили замість анонсованих 16 шкіл лише 5, дорога до них не розмінована, - Андрющенко
Фото ілюстративне

Російські окупанти відкрили в Маріуполі тільки 5 шкіл замість анонсованих 16.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"Школи номер: 5, 7, 26, 41, 65. Всі інші перейшли в стан "онлайн" освіти. Тобто, в реальних умовах Маріуполя, - в стан "нікуди". Де поділись всі ці обіцяні ремонти - не зрозуміло, мабуть, знов осіли по кишенях росіян та колаборантів", - зауважив Андрющенко.

Він наголосив, що місто залишається наднебезпечним і нерозмінованим.

Посеред вулиць лежать 120 мм міни. Зокрема, й на тих, куди щодня до шкіл ходять діти.

"Питання часу, коли воно здетонує та знов забере життя маріупольських діточок. Російська мраZота. Закінчуйте розмінування місць пограбування та забезпечте мінімальну безпеку маріупольцям!", - закликав Андрющенко.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни викрадають вчителів і погрожують батькам школярів, які відмовляються віддавати своїх дітей до захоплених шкіл. Тим батькам, які погодилися, обіцяють по 10 тисяч рублів.

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