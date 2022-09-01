В українському МЗС відреагували на погрози Росії Молдові "захистити російськомовне населення"

Речник міністерства заявив, що Україна висловлює повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності сусідньої держави.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву російського міністра Лаврова про "захист російськомовного населення" Молдови.

Як написав у своєму Twitter речник МЗС Олег Ніколенко, цей "захист" є "фальшивим приводом", який "Росія використала, щоб виправдати своє вторгнення в Україну".

Lavrov says Moscow will spare no effort in defending the Russian speaking population in Moldova. We have seen that. This was the exact false pretext Russia used to justify its invasion of Ukraine. We express our full support to Moldova’s sovereignty and territorial integrity. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 1, 2022

Ніколенко заявив, що українська сторона висловлює повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Нагадаємо, на саміті Кримської платформи президентка Молдови Мая Санду наголосила, що наслідки війни, яку розпочала Росія, виходять далеко за межі України, і Молдова теж відчула їх на собі.

Днями обидві держави підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень. Вона почала діяти від сьогодні.