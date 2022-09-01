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В українському МЗС відреагували на погрози Росії Молдові "захистити російськомовне населення"

Речник міністерства заявив, що Україна висловлює повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності сусідньої держави.

В українському МЗС відреагували на погрози Росії Молдові "захистити російськомовне населення"
Фото: facebook Ніколенка

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву російського міністра Лаврова про "захист російськомовного населення" Молдови.

Як написав у своєму Twitter речник МЗС Олег Ніколенко, цей "захист" є "фальшивим приводом", який "Росія використала, щоб виправдати своє вторгнення в Україну".

Ніколенко заявив, що українська сторона висловлює повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Молдови.

Нагадаємо, на саміті Кримської платформи президентка Молдови Мая Санду наголосила, що наслідки війни, яку розпочала Росія, виходять далеко за межі України, і Молдова теж відчула їх на собі. 

Днями обидві держави підписали угоду про лібералізацію вантажоперевезень. Вона почала діяти від сьогодні.

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