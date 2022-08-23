Молдова теж відчула наслідки війни Росії проти України, - Санду

"Жодна країна ніколи не почуватиметься в безпеці за таких умов".

Президентка Молдови Мая Санду наголосила, що наслідки війни, яку розпочала Росія, виходять далеко за межі України, Молдова теж відчула їх на собі.

Про це вона заявила на саміті Кримської платформи, передає Укрінформ.

"Шість місяців ми живемо у світі свавілля, у світі без правил, оскільки Росія воює проти України. Ця війна принесла невимовні страждання українському народу, підірвала міжнародний устрій, який ґрунтується на правилах... Наслідки цієї війни виходять далеко за межі України і нашого регіону – ми бачимо енергетичну, продовольчу кризу. Моя країна – не виняток", - сказала Санду.

Вона зазначила, що молдовський народ мирний і відданий тому світові, де засадничі правила міжнародного права користуються повагою.

"Але ми не можемо збудувати регіональної безпеки у світі без правил. Жодна країна ніколи не почуватиметься в безпеці за таких умов", - зауважила президентка Молдови.

Водночас вона підкреслила, що Молдова ніколи не терпітиме несправедливості, і нагадала, що її країна від самого початку приєдналася до міжнародної спільноти, яка засудила російську війну проти України, і закликала до того, щоб покласти край цій агресії.

"Пане президенте Зеленський, молдовські патріоти, яких у нашій країні переважна більшість, стоять на боці України і засуджують російську війну проти українського народу", - запевнила Санду.

Нагадаємо, сьогодні в Києві проходить другий саміт Міжнародної Кримської платформи за участі 60 країн і міжнародних організацій. З міркувань безпеки він відбувається в онлайн-форматі, але деякі представники міжнародної спільноти приїхали в Україну, зокрема - президент Польщі Анджей Дуда.