Президент Польщі впевнений, що відвідає звільнений від окупації Росії Крим

Анджей Дуда зазначив, що ніколи не був у Криму і запропонував Зеленському показати йому півострів.

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що відвідає український Крим після звільнення півострова від росіської окупації.

Про це він заявив на другому саміті Кримської платформи в Києві.

Дуда зазначив, що ніколи не був у Криму і запропонував Володимиру Зеленському показати йому деокупований півострів.

"Крим український, я вірю, пане Володимире, що ви покажете мені Крим, я буду там, побуваю на цьому півострові українському", - сказав він, звертаючись до Зеленського.

Дуда наголосив, що Польща є надійним тилом для України та справжнім домом для українських біженців.

"Сьогодні ми маємо російську навалу, Польща - це ваш тил, ваша домівка, це ваші брати і сестри. Це родина для всіх ваших біженців. Ми не маємо суперечок, всі президенти Польші сказали б те саме. Ми з вами. Мій друже, Володимире, дорогі українські брати: ще не вмерла Україна, Jeszcze Polska nie zginęła (строка з гімну Польші - "Ще Польща не згинула", - ред.),. Разом до перемоги", - завершив свій виступ Дуда.

Нагадаємо, сьогодні в Києві розпочався другий саміт Кримської платформи – міжнародного консультаційно-координаційного формату, започаткованого минулого року.

Цьогоріч у саміті візьмуть участь понад 50 представників іноземних держав. Метою платформи є консолідація світової спільноти задля ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму.