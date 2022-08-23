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У Мексиці застрелили журналіста після публікації його статті про зникнення 43 студентів

З початку 2022-го у країні вбили щонайменше 18 журналістів.

У Мексиці застрелили журналіста після публікації його статті про зникнення 43 студентів
Фото: REUTERS/Lenin Ocampo Torres

У прибережному мексиканському штаті Герреро журналіста застрелили у власному авто.

Про це пише Reuters з посиланням на представників влади.

Оглядач Фредід “Фреді” Роман потрапив у засідку вдень 22 серпня у місті Чильпансінго, влаштовану озброєними нападниками на мотоциклі, повідомляють місцеві ЗМІ.

Журналіста вбили одразу після публікації матеріалу про можливу причетність місцевих політиків до зникнення 43 студентів у 2014 році, яке минулого тижня слідчі назвали “державним злочином”.

Згідно з даними правозахисної організації “Article 19”, смерть журналіста трапилася після вбивств щонайменше трьох інших мексиканських журналістів цього місяця і щонайменше 18 – цього року.

Організації з питань свободи ЗМІ заявили, що працюють над тим, щоб визначити, чи могла смерть Романа бути пов'язана з його професією.

Як зазначають правозахисники, 2022 рік став найбільш смертоносним для мексиканських журналістів за всю історію країни. Насильство щодо преси різко зросло за адміністрації президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, який обійняв посаду у 2018 році.

Раніше повідомлялося, що з початку президенства Обрадора у Мексиці загинули щонайменше 34 журналісти

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