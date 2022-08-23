Шольц і Трюдо знову захистили рішення передати “Газпрому” турбіну для “Північного потоку”

“Це було важливе рішення, що викрило стратегію Путіна, спрямовану на розкол союзників".

Узгоджена Канадою передача газової турбіни для газопроводу "Північній потік", що постачає газ до Німеччини, зірвала стратегію президента РФ Володимира Путіна щодо розколу Заходу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем’єр-міністр Джастін Трюдо під час зустрічі в Оттаві 22 серпня, пише CNN.

“Це було важливе рішення, тому що воно викрило стратегію Путіна, спрямовану на розкол союзників для того, аби вплинути на підтримку України, і якщо ми будемо триматися разом, то ми зможемо виключити саме це”, – сказав Шольц.

Він зазначив, що Росія більше не є надійним діловим партнером. РФ скоротила постачання газу у всій Європі, “завжди посилаючись на технічні причини, яких ніколи не існувало”. “І тому важливо, щоб ми не потрапили в пастку Путіна, трималися разом і стояли разом”, – додав канцлер.

Зі свого боку Трюдо додав, що Європа та Німеччина продовжуватимуть покладатися ще рік-два на імпорт російського газу.

“Те, що ми зробили, повернувши цю турбіну, – це усунули виправдання, що Росія мала звинувачувати когось іншого у своєму рішенні використовувати енергетичну політику як зброю”, – сказав прем’єр-міністр Канади.

“Мета Росії – не лише створити розкол між країнами, які непохитно підтримують Україну, а й підірвати суспільну підтримку твердих позицій, які наші країни зайняли на підтримку України. І ми вирішили схвалити важке рішення щодо повернення цих турбін”, – додав він.

За словами Шольца, турбіна перебуває зараз у Німеччині.

“Російська державна енергетична компанія “Газпром” у липні суттєво скоротила постачання газу до Німеччини, заявивши, що несправна газова турбіна потребує ремонту. Незважаючи на відновлення постачання газу на рівні 20% від максимальної потужності, наприкінці серпня “Газпром” оголосив про подальший ремонт, що призведе до чергового призупинення постачання газу”,– зазначає видання.

Нагадаємо, у липні канадський уряд дозволив ремонтувати турбіни з Росії для "Північного потоку-1" протягом двох років. Дозвіл надано на кількість до шести турбін – це набагато більша домовленість, ніж було відомо раніше, коли йшлося тільки про одну.

Цього тижня Росія продовжила газовий шантаж і знову скоротила постачання "Північним потоком-1". На тлі цього ціни на газ в Європі вперше з березня перевищили $3000 за 1000 кубометрів.