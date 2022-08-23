Канада з’ясує економічну доцільність експорту зрідженого газу безпосередньо до Європи, – Трюдо

"Росія більше не є надійним діловим партнером", заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Канада готова розглянути питання щодо послаблення нормативного тягаря для нових проєктів з експорту газу до Європи. Водночас економічно обґрунтувати інвестиції буде складно.

Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Монреалі, пише Bloomberg.

Трюдо зазначив, що будь-який новий термінал зрідженого природного газу на східному узбережжі Канади розміщений далеко від західних газових родовищ країни. А експорт газу європейським союзникам передбачає транспортування продукту великою територією через кілька юрисдикцій.

Він додав, що Канада з’ясує, чи є “є економічне обґрунтування експорту зрідженого природного газу (ЗПГ) безпосередньо до Європи”. Прем’єр-міністр додав, що між підприємствами Канади та Німеччини тривають економічні перемовини.

“Ми готові спростити процеси через труднощі, з якими стикається Німеччина, щоб ми могли швидше подолати нормативні перешкоди”, – сказав він.

Зі свого боку Шольц зазначив, що Росія більше не є надійним діловим партнером, і важливо, щоб такі союзники, як Канада та Німеччина, “трималися разом”. Він повідомив, що Німеччина намагається побудувати ЗПГ-термінали вздовж узбережжя, щоб прискорити перехід.

Найперспективніший канадський проєкт передбачає додавання експортного підприємства ЗПГ до терміналу “Repsol SA” у канадському місті Сент-Джон (провінція Нью-Брансвік). Водночас у канадському уряді визнали, що у будь-якому разі експорт газу можливий щонайменше через три роки.

Хоча Канада навряд чи допоможе Німеччині значно скоротити залежність від російської енергії в короткостроковій перспективі, Шольц і Трюдо підкреслили, що “Група семи” та партнери по НАТО планують довгострокову співпрацю у водневій енергетиці.

Канцлер і Трюдо мають підписати угоду щодо “зеленого водню”, який можна перетворити на кліматично нейтральне синтетичне паливо за допомогою екологічно виробленої електроенергії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та віцеканцлер Роберт Габек прибули до Канади, щоб домовитися про розширення співпраці у видобутку та постачанні сировини та енергоносіїв як альтернативи російським.

Раніше Габек заявив, що ФРН має підготуватися до подальшого скорочення постачання газу Росією.

Цього тижня Росія продовжила газовий шантаж і знову скоротила постачання "Північним потоком-1". На тлі цього ціни на газ в Європі вперше з березня перевищили $3000 за 1000 кубометрів.