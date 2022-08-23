Канада з’ясує економічну доцільність експорту зрідженого газу безпосередньо до Європи, – Трюдо

Канада готова розглянути питання щодо послаблення нормативного тягаря для нових проєктів з експорту газу до Європи. Водночас економічно обґрунтувати інвестиції буде складно.
Про це заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Монреалі, пише Bloomberg.
Трюдо зазначив, що будь-який новий термінал зрідженого природного газу на східному узбережжі Канади розміщений далеко від західних газових родовищ країни. А експорт газу європейським союзникам передбачає транспортування продукту великою територією через кілька юрисдикцій.
Він додав, що Канада з’ясує, чи є “є економічне обґрунтування експорту зрідженого природного газу (ЗПГ) безпосередньо до Європи”. Прем’єр-міністр додав, що між підприємствами Канади та Німеччини тривають економічні перемовини.
“Ми готові спростити процеси через труднощі, з якими стикається Німеччина, щоб ми могли швидше подолати нормативні перешкоди”, – сказав він.
Зі свого боку Шольц зазначив, що Росія більше не є надійним діловим партнером, і важливо, щоб такі союзники, як Канада та Німеччина, “трималися разом”. Він повідомив, що Німеччина намагається побудувати ЗПГ-термінали вздовж узбережжя, щоб прискорити перехід.
Хоча Канада навряд чи допоможе Німеччині значно скоротити залежність від російської енергії в короткостроковій перспективі, Шольц і Трюдо підкреслили, що “Група семи” та партнери по НАТО планують довгострокову співпрацю у водневій енергетиці.
Канцлер і Трюдо мають підписати угоду щодо “зеленого водню”, який можна перетворити на кліматично нейтральне синтетичне паливо за допомогою екологічно виробленої електроенергії.
Welcome to Canada, Chancellor! 🇨🇦🇩🇪 pic.twitter.com/oKhpwZcgrr— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 22, 2022
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та віцеканцлер Роберт Габек прибули до Канади, щоб домовитися про розширення співпраці у видобутку та постачанні сировини та енергоносіїв як альтернативи російським.
Раніше Габек заявив, що ФРН має підготуватися до подальшого скорочення постачання газу Росією.
Цього тижня Росія продовжила газовий шантаж і знову скоротила постачання "Північним потоком-1". На тлі цього ціни на газ в Європі вперше з березня перевищили $3000 за 1000 кубометрів.