МАГАТЕ відправить місію на ЗАЕС через декілька днів, але за однієї умови, - Гроссі

МАГАТЕ через декілька днів може відправити місію на Запорізьку АЕС, якщо переговори з Україною та Росією будуть успішними.

Про це заявив гендиректор агентства Рафаель Гроссі, ідеться на сайті МАГАТЕ.

Гроссі зазначив, що Україна проінформувала агентство про поновлення російських обстрілів в останні дні. Ці обстріли завдали додаткової шкоди в районі атомної електростанції. Зокрема, через дії російських загарбників 20 і 21 серпня була пошкоджена інфраструктура ЗАЕС: лабораторні та хімічні об'єкти. 22 серпня через обстріли тимчасово вийшли з ладу трансформатори сусідньої ТЕЦ.

"Ці інциденти показують, чому МАГАТЕ повинно мати можливість дуже скоро надіслати місію на Запорізьку АЕС. Я продовжую дуже активно та інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, щоб ця життєво важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок. Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на майданчику і зменшити ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться протягом наступних декількох днів, якщо переговори увінчаються успіхом", – сказав гендиректор.

Гроссі додав, що на початку війни озвучив вимогу про надійне зовнішнє електропостачання для ЗАЕС, яке є важливим для забезпечення ядерної безпеки. Наразі крім відновленої нині резервної лінії до ТЕЦ, атомна електростанція має тільки одну діючу лінію з чотирьох.

Нагадаємо, вчора через ворожий обстріл території Запорізької ТЕЦ загинуло двоє осіб, один із них - працівник ЗАЕС.

Днями відбулася розмова президентів Франції та Росії. Путін дав згоду розгорнути місію МАГАТЕ на станції.