До Києва прибув президент Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України на запрошення президента Володимира Зеленського.

Про робочу поїздку напередодні Дня Незалежності України повідомили в канцелярії польського президента.

"У ході візиту відбудуться двосторонні перемовини президентів і делегацій, присвячені ситуації в Україні, підтримці України у військовому, економічному та гуманітарному секторах, двосторонньому співробітництву", – йдеться в повідомленні.

Дуда також візьме участь у другому саміті Кримської платформи.

Минулого разу польський президент відвідував Україну в травні. Також він разом із литовським, латвійським та естонським колегами першими приїхали до української столиці після того, як ворога вибили з Київщини у квітні. Дуда був в Україні і за день до повномасштабного вторгнення Росії.