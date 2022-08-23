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До Києва прибув президент Польщі

Анджей Дуда братиме участь у саміті Кримської платформи. 

До Києва прибув президент Польщі
Дуда в Києві
Фото: prezydent.pl

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до України на запрошення президента Володимира Зеленського. 

Про робочу поїздку напередодні Дня Незалежності України повідомили в канцелярії польського президента.

"У ході візиту відбудуться двосторонні перемовини президентів і делегацій, присвячені ситуації в Україні, підтримці України у військовому, економічному та гуманітарному секторах, двосторонньому співробітництву", – йдеться в повідомленні. 

Дуда також візьме участь у другому саміті Кримської платформи. 

Минулого разу польський президент відвідував Україну в травні. Також він разом із литовським, латвійським та естонським колегами першими приїхали до української столиці після того, як ворога вибили з Київщини у квітні. Дуда був в Україні і за день до повномасштабного вторгнення Росії. 

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