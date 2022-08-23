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На Луганщині ЗСУ відбили наступи росіяни на чотирьох напрямках

Ворог відійшов із втратами.

На Луганщині ЗСУ відбили наступи росіяни на чотирьох напрямках
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Минулої ночі росіяни випустили по населених пунктах Луганської області та укріпленнях українських військових 14 ракет, здійснили сім обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, неодноразово застосовували авіацію.

Про це повідомляє в Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він долав, що упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків – повсюди противник зі значними втратами вимушений був відступити.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“Окупанти роблять все, аби не допустити нашого контрнаступу – у Довжанську під час примусової мобілізації рвуть паспорти”, – розповів голова ОВА з посиланням на інформацію від жителів тимчасово окупованих територій.

За словами Гайдая, якщо під час вилову чоловік намагається пред’явити якісь документи (відстрочку чи броню), російські військові розривають їх на місці.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“Ворог визнає свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця, перетворити тактичні успіхи в оперативні досягнення. Тому намагається відновити боєздатність підрозділів різними протизаконними методами”, – сказав він.

Жителі Луганщини відмовляються працювати на окупанта. Останніми днями ця тенденція посилилася.

“Людям пропонували важку роботу фактично за мінімальну плату, яку потім ще й не віддавали. А тепер населення дізнається, що російським спеціалістам, яких також запрошують на Луганщину для допоміжних робіт, платять у 10-15 разів більше. Так, до прикладу, співробітникам мосводоканалу, які працювали в Щасті, за липень видали в середньому по 139 тисяч рублів. Чому жителі Луганщини повинні працювати за 10 тисяч – вони не розуміють”, – підсумував Гайдай.

 

Нагадаємо, росіяни провалили штурм біля Красногорівки і Первомайського на Донеччині. Також окупанти наступали на Авдіївському і Новопавлівському напрямках, але отримали відсіч і відійшли.

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