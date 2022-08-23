Минулої ночі росіяни випустили по населених пунктах Луганської області та укріпленнях українських військових 14 ракет, здійснили сім обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, неодноразово застосовували авіацію.
Про це повідомляє в Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він долав, що упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків – повсюди противник зі значними втратами вимушений був відступити.
“Окупанти роблять все, аби не допустити нашого контрнаступу – у Довжанську під час примусової мобілізації рвуть паспорти”, – розповів голова ОВА з посиланням на інформацію від жителів тимчасово окупованих територій.
За словами Гайдая, якщо під час вилову чоловік намагається пред’явити якісь документи (відстрочку чи броню), російські військові розривають їх на місці.
“Ворог визнає свою неспроможність організувати масований наступ протягом останнього місяця, перетворити тактичні успіхи в оперативні досягнення. Тому намагається відновити боєздатність підрозділів різними протизаконними методами”, – сказав він.
Жителі Луганщини відмовляються працювати на окупанта. Останніми днями ця тенденція посилилася.
“Людям пропонували важку роботу фактично за мінімальну плату, яку потім ще й не віддавали. А тепер населення дізнається, що російським спеціалістам, яких також запрошують на Луганщину для допоміжних робіт, платять у 10-15 разів більше. Так, до прикладу, співробітникам мосводоканалу, які працювали в Щасті, за липень видали в середньому по 139 тисяч рублів. Чому жителі Луганщини повинні працювати за 10 тисяч – вони не розуміють”, – підсумував Гайдай.
Нагадаємо, росіяни провалили штурм біля Красногорівки і Первомайського на Донеччині. Також окупанти наступали на Авдіївському і Новопавлівському напрямках, але отримали відсіч і відійшли.