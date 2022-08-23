Підрив автомобіля Дар’ї Дугіної є роботою російських спецслужб, – Данілов

Україна жодним чином не причетна до підриву автомобіля російської пропагандистки Дар’ї Дугіної.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону новин, пише Дзеркало тижня.

Він наголосив, що це – робота самих росіян.

“Ми не працюємо таким чином. У нас є більш потужні завдання, які виконують наші хлопці й дівчата. До вибуху цієї пані ми не маємо жодного відношення – це робота російських спецслужб”, – сказав Данілов.

За його словами, підрив авто Дугіної може бути пов’язаний з тим, що вона, як і її батько Олександр Дугін, критикували Кремль та російську армію за повільні темпи так званої “спецоперації”.

На думку секретаря РНБО, це подобалося далеко не усім, тому до справи залучили ФСБ.

“Там є внутрішні процеси в Російській Федерації – це окрема гілка зі своїм власним поглядом на процеси, які мають відбуватися... Ще раз наголошу, що наші спецслужби до цього не мають жодного стосунку”, – підсумував Данілов.

Нагадаємо, у суботу у Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому за кермом перебувала Дар'я Дугіна донька путінського пропагандиста та ідеолога рашизму Олександра Дугіна.

ФСБ РФ знайшло "винуватицю", якою виявилася громадянка України Наталія Вовк, яка перебувала у Москві з дочкою. За версією російської спецслужби, жінка після вибуху авто Дугіної начебто виїхала в Естонію. Тепер Росія заявляє, що буде вимагати від цієї країни видачі "підозрюваної".

Пізніше полк "Азов" спростував закид російської ФСБ про причетність до вбивства Дугіної. Полк назвав теракт підготовкою до "трибуналу" над азовцями в Маріуполі.