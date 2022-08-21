У Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому, згідно з інформацією низки медіа, за кермом перебувала донька путінського пропагандиста та ідеолога рашизму Олександра Дугіна.

Про це повідомило державне інформагентство окупантів ТАСС.

“Автомобіль "Toyota Land Cruiser Prado" вибухнув у районі селища Великі Вяземи у Підмосков'ї, внаслідок чого водій загинула, повідомили нам у правоохоронних органах”, – йдеться у повідомленні.

За даними деяких ЗМІ, внаслідок вибуху загинула дочка відомого громадського діяча Олександра Дугіна Дар’я, додає видання.

Successful assassination attempt in Moscow: a car blown up on Mozhayskoye highway. A female driver died on the spot. According to yet unconfirmed news it could be Darya Dugina, the daughter of Alexander Dugin pic.twitter.com/IAdPsCdipw — Kamil Galeev (@kamilkazani) August 20, 2022

Нагадаємо, у 2015 році Дугін потрапив під фінансові санкції США.

Російський політолог є у переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України і є фігурантом бази центру "Миротворець".