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Прем'єр Естонії Каллас у День незалежності закликала підтримати Україну

У Таллінні урочисті заходи почалися з поминальної церемонії. 

Прем'єр Естонії Каллас у День незалежності закликала підтримати Україну
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас у День відновлення незалежності країни закликала підтримати Україну у боротьбі за свободу та демократію.

Про це Каллас повідомила у Twitter.

"Сьогодні ми святкуємо День відновлення незалежності Естонії. 31 рік тому закінчилася радянська окупація і ми знову приєдналися до вільного світу. Ми знаємо ціну свободи та цінність демократії. Нам усім треба допомагати тим, хто зараз за це бореться, особливо Україні", - зазначила Каллас.

На честь Дня відновлення незалежності по всій країні вивішено державні прапори. У Таллінні урочисті заходи з нагоди Дня відновлення незалежності почалися з поминальної церемонії біля каменю на схилі пагорба Тоомпеа за участю президента Алара Каріса та прем'єр-міністра Каї Каллас.

Нагадаємо, що влада Естонії ухвалила рішення виділити для України ще один пакет військової допомоги. До нього можуть включити міномети і протитанкові засоби. 

Також Естонія припинила пускати росіян із шенгенськими візами.

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