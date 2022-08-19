​Блінкен передав НАТО протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу

Тепер їх мають ратифікувати всі члени НАТО.

Державний секретар США Ентоні Блінкен передав керівництву НАТО американські протоколи про ратифікацію угод щодо вступу до альянсу Швеції і Фінляндії.

Про це він написав у Twitter.

"Я передав на зберігання в НАТО американські протоколи про ратифікацію, це останній крок процесу ратифікації США домовленостей про вступ Фінляндії і Швеції в НАТО", – зазначив Блінкен.

Приєднання країн до НАТО тепер мають ратифікувати всі члени Альянсу.

Блінкен додав, що американські протоколи були передані в депозитарій Північноатлантичного альянсу, в якому зберігаються і ратифікаційні документи, отримані від інших держав.

Today I deposited the U.S. Instruments of Ratification with the Depositary for the North Atlantic Treaty, as the last step in the U.S. ratification process for Finland and Sweden to join @NATO. pic.twitter.com/jWu4kgvnoU — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 18, 2022

Нагадаємо, на початку липня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Фінляндія та Швеція набули статусу запрошених до НАТО й братимуть участь у роботі Альянсу. А днями американський президент Джо Байден підписав ратифіковані протоколи про приєднання обох держав до НАТО.