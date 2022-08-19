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​Блінкен передав НАТО протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу

Тепер їх мають ратифікувати всі члени НАТО.

​Блінкен передав НАТО протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен передав керівництву НАТО американські протоколи про ратифікацію угод щодо вступу до альянсу Швеції і Фінляндії.

Про це він написав у Twitter.

"Я передав на зберігання в НАТО американські протоколи про ратифікацію, це останній крок процесу ратифікації США домовленостей про вступ Фінляндії і Швеції в НАТО", – зазначив Блінкен.

Приєднання країн до НАТО тепер мають ратифікувати всі члени Альянсу.

Блінкен додав, що американські протоколи були передані в депозитарій Північноатлантичного альянсу, в якому зберігаються і ратифікаційні документи, отримані від інших держав. 

Нагадаємо, на початку липня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Фінляндія та Швеція набули статусу запрошених до НАТО й братимуть участь у роботі Альянсу. А днями американський президент Джо Байден підписав ратифіковані протоколи про приєднання обох держав до НАТО.

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