На острові вирували град, сильний вітер і зливи.

Унаслідок урагану на французькому острові Корсика загинули троє людей. Без світла від негоди залишились 45 000 домогосподарств, пише Reuters.

13-річна дівчинка загинула від падіння дерева на кемпінг, а 72-річна жінка – в автомобілі, на який впав дах пляжної хатини. Принаймні 12 людей отримали поранення.

На острові вирували град, сильний вітер зі швидкістю 224 км на годину, дощ.

До цього на острові була сильна посуха, але в четвер рівень опадів усього за кілька годин перевищив показник усіх останніх місяців разом узятих.

Already 3 persons died and dozens are injured in #Corsica due to the violent storm (224km/h!).



Climate inaction kills.#ClimateEmergency pic.twitter.com/GBkIP6uZ7J — Mélanie Vogel (@Melanie_Vogel_) August 18, 2022

Нагадаємо, минулого тижня щонайменше 13 людей загинули внаслідок рекордно сильної зливи в Сеулі та довколишній провінції. Цей дощ – найсильніший для столиці Південної Кореї за останні 100 років.