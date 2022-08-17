Смертність від COVID-19 у світі стрімко зростає, - глава ВООЗ

У світі знову почала зростати смертність від COVID-19.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, повідомляє "РБК-Україна".

Кількість зареєстрованих летальних випадків від хвороби збільшилась на 35% за минулі чотири тижні. А за останні сім днів зафіксували близько 15 тисяч смертей від коронавірусу.

"15 000 смертей на тиждень - це абсолютно неприйнятно, коли ми маємо всі інструменти для запобігання інфекціям та порятунку життів. Ми всі втомилися від цього вірусу та втомилися від пандемії. Але вірус не втомився від нас", - заявив Гебреїсус.

За словами очільника ВООЗ, домінуючим штамом залишається омікрон. На варіант ВА.5 припадає понад 90% випадків, виявлених за останній місяць.

Нагадаємо, 16 серпня перша леді США Джилл Байден отримала позитивний тест на COVID-19. До цього підтвердили коронавірус у глави Пентагону.

А в Північній Кореї над коронавірусом оголосили "перемогу".