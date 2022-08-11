Кім Чен Ин урочисто оголосив про "перемогу над коронавірусом" у КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про "перемогу над коронавірусом" у країні й наказав скасувати усі протиепідемічні заходи, запроваджені в травні.

Про це повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК, передає Deutsche Welle.

На засіданні, присвяченому протиепідемічним заходам, Ин заявив, що в країні ковіду немає, однак, закликав зберігати пильність і вживати заходів контролю через поширення віспи мавп та інших варіантів COVID-19.

Сестра диктатора Кім Е Чжон, виступаючи на тому ж засіданні, повідомила, що Кім Чен Ин серйозно захворів під час епідемії.

"Попри те, що він був тяжко хворий з високою температурою, він не міг ні на хвилину прилягти, думаючи про людей, про яких він мав піклуватися в умовах протиепідемічної війни", – заявила вона.

Кім Е Чжон не стала вдаватися до подробиць стану здоров'я брата, але звинуватила владу Південної Кореї у "провокуванні проникнення" COVID-19 до Північної Кореї. За її словами, з Південної Кореї до КНДР "вирушають листівки та речі, через які поширюється вірус".

Нагадаємо, у травні КНДР повідомила про першого хворого на ковід. Кім Чен Ин провів екстрене засідання Політбюро і наказав залучити військових до боротьби зі спалахом COVID-19.

До цього протягом усієї пандемії Пхеньян заявляв про відсутність випадків захворювання. За даними державних ЗМІ, загальна кількість хворих на "лихоманку" з кінця квітня в КНДР перевищила 4,8 млн осіб, померли 74 пацієнти.