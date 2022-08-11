Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
ГоловнаСуспільствоВійна

Кім Чен Ин урочисто оголосив про "перемогу над коронавірусом" у КНДР

Лідер Північної Кореї наказав скасувати усі протиепідемічні заходи, запроваджені в травні.

Кім Чен Ин урочисто оголосив про "перемогу над коронавірусом" у КНДР
Фото: EPA/UPG

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив про "перемогу над коронавірусом" у країні й наказав скасувати усі протиепідемічні заходи, запроваджені в травні.

Про це повідомило північнокорейське державне інформагентство ЦТАК, передає Deutsche Welle.

На засіданні, присвяченому протиепідемічним заходам, Ин заявив, що в країні ковіду немає, однак, закликав зберігати пильність і вживати заходів контролю через поширення віспи мавп та інших варіантів COVID-19.

Сестра диктатора Кім Е Чжон, виступаючи на тому ж засіданні, повідомила, що Кім Чен Ин серйозно захворів під час епідемії.

"Попри те, що він був тяжко хворий з високою температурою, він не міг ні на хвилину прилягти, думаючи про людей, про яких він мав піклуватися в умовах протиепідемічної війни", – заявила вона.

Кім Е Чжон не стала вдаватися до подробиць стану здоров'я брата, але звинуватила владу Південної Кореї у "провокуванні проникнення" COVID-19 до Північної Кореї. За її словами, з Південної Кореї до КНДР "вирушають листівки та речі, через які поширюється вірус".

Нагадаємо, у травні КНДР повідомила про першого хворого на ковід. Кім Чен Ин провів екстрене засідання Політбюро і наказав залучити військових до боротьби зі спалахом COVID-19

До цього протягом усієї пандемії Пхеньян заявляв про відсутність випадків захворювання. За даними державних ЗМІ, загальна кількість хворих на "лихоманку" з кінця квітня в КНДР перевищила 4,8 млн осіб, померли 74 пацієнти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також