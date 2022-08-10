Кількість нових випадків ковіду в Україні за минулий тиждень зросла на 40%, – Ляшко

В Україні минулого тижня було зареєстровано 3893 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, що на 40% більше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Міністерстві охорони здоров'я з посиланням на голову МОЗ Віктора Ляшка.

"За минулий тиждень виявили 3893 нові випадки хвороби, що на 40% більше, ніж тижнем раніше", –розповів він.

Міністр повідомив, що внаслідок ускладнень за минулий тиждень померли 16 людей, тижнем раніше – 14. При цьому за останній тиждень до лікарень із COVID-19 госпіталізували 1763 пацієнтів, одужали 1682 особи.

Наразі в українських клініках зайнято близько 5% ліжок, виділених для пацієнтів із COVID-19.

Нагадаємо, в липні в МОЗ заявили про появу в Україні нового різновиду “Омікрону”, який називають типом “ВА.5”. Наразі вдалося виявити сім таких випадків у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип “Омікрону” вже є в інших регіонах. Дослідження зразків триває.

Також у МОЗ наголосили, що COVID-19 нікуди не зник.