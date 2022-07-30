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United24: Катар перерахував 5 млн доларів МОЗ України

Кошти будуть спрямовані на закупівлю машин швидкої медичної допомоги.

United24: Катар перерахував 5 млн доларів МОЗ України
Фото: islam.in.ua

Державна організація Катару – фонду Qatar Fund For Development – перерахувала Міністерству охорони здоров’я України 5 мільйонів доларів у рамках ініціативи United24.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У відомстві зазначили, що кошти будуть спрямовані на закупівлю машин швидкої медичної допомоги, а також наркозно-дихальних апаратів для проведення інгаляційної анестезії під час хірургічних втручань у медзакладах.

"Уперше за два місяці роботи United24 на медичну допомогу був зроблений внесок від великого фонду. Такі пожертви від фондів критично важливі для нас, адже ми розуміємо, що одним платежем можемо закрити велику потребу", – прокоментував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Очільник МОЗ подякував фонду за суттєвий внесок у порятунок життів та запросив інші організації до взаємодії.

Нагадаємо, що Україна приєдналася до програми EU4Health і отримає доступ до фінансування проєктів покращення охорони здоров’я.

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